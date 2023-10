SARONNO – Dopo il rinvio per maltempo (si sarebbe altrimenti tenuta lo scorso 23 settembre), circa un centinaio di ciclisti stamattina sono partiti da piazza Libertà alle 9.30 per la biciclettata per famiglie organizzata da Fiab Ciclocittà, prima tappa il nuovo skate park, restaurato con il patrocinio dell’amministrazione comunale ed inaugurato nella giornata di oggi.

La tappa finale del giro, dopo il momento di riposo allo skate park (che si è rivelato in realtà essere il momento più atteso dai bambini), è stata la Cascina della vigna in via Togliatti, vicino al Parco del Lura, dove si è tenuto un monologo teatrale dedicato ad Alfonsina Strada, unica donna che abbia mai partecipato al Giro d’Italia. In seguito ha avuto un luogo un rinfresco per grandi e piccini.

La pedalata, che ha visto partecipare un numero di famiglie sicuramente fuori ad ogni previsione, si è svolta interamente su piste ciclabili, ed è stata una buona occasione per stare in compagnia per le vie di Saronno.

Grande soddisfazione da parte dell’assessore alla Mobilità Franco Casali che ha seguito la manifestazione occupandosi anche di gestire il gruppo e la viabilità con gli agenti della polizia locale.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione