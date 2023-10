SARONNO – Nell’ambito di rafforzare la ormai forte presenza delle realtà cinematografiche e artistiche all’interno del territorio saronnese, continua il progetto del regista e produttore cinematografico Luciano Silighini Garagnani che dà appuntamento per mercoledì 11 ottobre alle 18 all’auditorium “Aldo Moro” in viale Santuario 15 a Saronno a un incontro formativo sul ruolo del cinema e della professione dell’attore oggi. Sarà presente Marco Mainini, attore professionista e autore del libro Manuale dell’attore alle prime anni.

“Stiamo continuando il nostro progetto di trasformare il saronnese in una sorta di Cinecittà del nord Italia e sono sempre più le realtà che sposano la nostra idea che diventa ogni giorno sempre più concreta – esordisce Silighini -ci hanno segnalato la partenza di altre due nuove produzioni sul territorio in questi giorni a cui la nostra Saronno Film Commission sta fornendo supporto e con queste siamo arrivati a 27 film girati in parte o totalmente nell’alto milanese,con Saronno ormai tappa fissa. Ma questo è solo l’inizio. Col festival del cinema indipendente che partirà a gennaio con la prima edizione c’è la volontà di portare in città nuove attività economiche e creare un nuovo turismo artistico, chiamiamolo così, per far tornare Saronno ad essere un centro nervralgico. Ieri per le grandi industrie,domani per la cultura” conclude il regista. L’incontro di mercoledì sarà moderato dallo stesso Luciano Silighini Garagnani.

(foto: Marco Mainini durante le riprese di un film di Silighini)

