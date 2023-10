SARONNO – La lunga coda d’estate ha aumentato anche la presenza di giovani e meno giovani tra le strade del centro la sera soprattutto nel weekend. Ed anche per questo sono tornati i controlli della polizia locale contro chi, soprattutto giovani e giovanissimi, bivacca sul sagrato della Prepositurale in piazza Libertà.

Quattro gradini che vengono utilizzati da giovani e giovanissimi per sedersi magari consumando una bibita o un cocktail e mangiando una pizza d’asporto o un gelato. Spesso queste pause o chiacchierate si lasciano una scia di bicchieri vuoti, tovagliolini o scatole della pizza che restano sul sagrato. Per evitare l’abbandono dei rifiuti “ma anche un problema di decoro” il regolamento comunale di polizia locale viene espressamente il bivacco sui gradini del Santuario ed è proprio questa norma che venerdì sera le pattuglie della polizia locale hanno chiesto di rispettare ai presenti. Al momento non risulta che siano state notificate molte ma gli agenti hanno allontanato tutti coloro, soprattutto giovanissimi, che si erano seduti sui gradini per godersi un po’ la città.

“Ricordiamo che non si può stare sul sagrato – spiegano dal comando – Più che altro è una questione di pulizia per lo sporco e il disordine che dopo questi momenti resta sui gradini. C’è anche una questione di decoro urbano”

