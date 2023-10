MISINTO – Alla sala consigliare del Comune di Misinto, il 13 ottobre alle 21, ci sarà una conferenza, con Alessandro Alfieri come relatore, senatore del Pd e relatore della proposta di legge.

La conferenza verterà sul tema del nuovo accordo Italia-Svizzera che vede come protagonista il comune brianzolo.

“Misinto dista 17 km dal confine di stato: cosa succederà per i misintesi che lavorano in Svizzera? E per i frontalieri dei comuni vicini? Cerchiamo di chiarire i dubbi amministrativi, burocratici e fiscali con il sen. Alfieri, relatore in parlamento del nuovo accordo.”

