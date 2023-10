SARONNO – Dopo una serie di rinvii, oggi un centinaio di persone (adulti e bambini provenienti dalla ‘biciclettata per famiglie’ della Fiab ciclocittà) si sono riversate all’interno dello parco di via Leonardo da Vinci, al quartiere Matteotti per l’inaugurazione del nuovo skate park, rimesso a nuovo dall’amministrazione comunale, che vincendo un bando indetto da regione Lombardia, per la riqualificazione di aree sportive outdoor, con cui si sono aggiudicati 130mila euro da spendere, a cui si sono aggiunti 30mila euro di fondi comunali.

Durante l’inaugurazione, il sindaco Augusto Airoldi ha posto l’accento sull’importante mole di investimenti che l’amministrazione sta facendo sul quartiere Matteotti e sulle caratteristiche dell’impianto una rarità: “Adatto ai principianti, agli esperti ed in parte anche a chi è portatore di disabilità (…) tra pochi giorni verrà gestito, aperto e chiuso”.

La parola è poi passata all’assessore all’ambiente Franco Casali, figura di punta del progetto e principale referente a livello amministrativo: “Mi ricordo che nel novembre del 2020, i ragazzi dell’associazione ‘The Other side’, sono venuti a chiedermi se fosse stata possibile la riqualificazione ed il restauro di questa struttura, ed una volta uscito il bando non abbiamo esitato, abbiamo vinto e sono partiti i lavori, il progetto è dell’architetto Ettore Grandi di Busto Arsizio, ci spiegherà meglio lui le caratteristiche dell’impianto”.

“Il parco è pensato in questa maniera – spiega Ettore Grandi – la prima parte è ‘flat’ per i principianti, con rampe basse, mentre andando avanti il livello va alzandosi, ci siamo concentrati sul salvare il più possibile quello che già c’era, la sua peculiarità è stata che il vecchio skate park non è stato smantellato. Altra caratteristica distintiva è il fatto che sono presenti estensioni per i portatori di disabilità che praticano questo sport con la sedia a rotelle”.

La parola è poi passata all’assessore Gabriele Musarò e ai ragazzi di “The other side”: “Abbiamo rispettato l’impegno e i patti, per una struttura che sarà un vanto per questa città e per questo quartiere, una struttura all’avanguardia, consegniamo a voi questo spazio da conservare con estrema gelosia”.

Grande soddisfazione ed emozione hanno manifestato i quattro skater dell’associazione “The Other side”, Simone, Mattia, Riccardo e Gabriele: “Ci siamo ritrovati di colpo con decine di appassionati ed una struttura che lasciava ancora a desiderare, abbiamo posto l’iniziativa all’amministrazione tra il 2020 ed il 2021, e questo è il risultato”.

È seguito il taglio simbolico del nastro ad ufficializzare l’inaugurazione, seguito dalla performance degli skater presenti.

