SARONNO – Uno spettacolo suggestivo quello offerto dai paracadutisti sotto il cielo terso di Saronno nella mattinata di domenica 8 ottobre. La performance ha avuto luogo in occasione della prima zavorrata solidale cittadina in ricordo di Claudio Bonaiti, il 43enne saronnese scomparso nel 2013 in seguito ad un malore durante il Giro delle Tre Province. Bonaiti era anche un paracadutista del Tuscania.

Dopo l’arrivo dei partecipanti al centro sportivo Robur e la consegna delle zavorre alla Croce Rossa di Saronno (il cui materiale raccolto sarà distribuito alle famiglie saronnesi in difficoltà), intorno alle 11.15 un elicottero, partito da Saronno, ha iniziato a sorvolare i campi del centro Ronchi a una velocità di 60 nodi (110 chilometri orari) fino ad entrare in quota per permettere il lancio dei paracadutisti a 1200 metri di altezza.

I primi a lanciarsi sono stati i tre paracadutisti della sezione di Lecco, Tavola Arnaldo, Cereda Vincenzo e Leonardo Bruno, a cui è seguito il tanto atteso lancio della bandiera italiana di 500 metri quadri con Paolo Filippini, pluricampione mondiale di lanci di precisione, e assistito da Fabrizio Cotti. Filippini è infatti atterrato nel centro esatto del campo da calcio, spiegando l’immensa bandiera. Per l’evento sono stati utilizzati paracadute di precisione, strumenti che si prestano bene a questo tipo di manifestazioni e che hanno supportato i paracadutisti nel loro lavoro.

La performance è risultata ancora più suggestiva per il meraviglioso contrasto cromatico che si è creato tra il cielo azzurro di Saronno e i colori sgargianti dei paracadute e della bandiera che, dopo l’atterraggio, è stata distesa nel campo per permettere al pubblico di ammirarla dalle tribune. Qui i paracadutisti hanno voluto ricordare Claudio Bonaiti (oltre che Aldo Falciglia, ex presidente dell’associazione paracadutisti di Saronno) e ringraziare la famiglia dell’uomo, che ha permesso la realizzazione di questa giornata in collaborazione all’associazione nazionale paracadutisti sezione di Saronno, al gruppo sportivo Robur e con il patrocinio del Comune.

A seguire, sempre nel centro sportivo, è stato allestito un punto ristoro dove trascorrere il pranzo domenicale in compagnia, in attesa dell’inizio del torneo di calcio organizzato dalla Gs Robur alle 14.30.

L’intero incasso della giornata verrà devoluto all’associazione “Quelli che…con Luca“, presente all’interno del centro con un chiosco dove il pubblico ha avuto la possibilità di acquistare dolcetti a tema halloween, a fronte di una piccola offerta.

