CASTIGLIONE OLONA – Si terrà il prossimo venerdì 13 ottobre, alle 16.30, nella sede della biblioteca civica di Castiglione Olona in via Guglielmo Marconi 1, la presentazione del libro dal titolo “Emma e i fantini detective”, della scrittrice Laura Orsolini, autrice di libri per bambini, editor, scout e libraria.

Ambientato tra la spiaggia di Forte dei Marmi e la pineta della Versiliana, il libro trasporterà i piccoli lettori in un’avventura al galoppo tra brutti ceffi, rapimenti e loschi traffici.

Per informazioni, è possibile contattare numero di telefono 0331.824867 oppure scrivere una email all’indirizzo [email protected]

(in foto: la biblioteca civica di Castiglione Olona dove si terrà l’evento)

