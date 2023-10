SARONNO – Alla quinta giornata il campionato regionale juniores di Fascia A: è già in fuga la Solbiatese, prima e che con 15 punti ha staccato tutti; cercato di reggere la corsa la Caronnese seconda a 10 punti mentre il Fbc Saronno è terzo a quota 9.

Nell’ultimo turno successo esterno del Fbc Saronno, 1-0 sul campo dell’Union Villa Cassano grazie alla segnatura di Ferrari; anche la Caronnese ha vinto 1-0 in trasferta, contro il Gavirate (gol partita di Essalhi). Mentre in quello precedente i caronnesi hanno battuto in casa il Corbetta per 4-1 (per i rossoblù doppietta di Russo, gol di Essalhi e Sarzi Braga) mentre il Fbc Saronno ha vinto 2-0 in casa coin la Castanese (a segno Cannarozzo e Sesso).

Prossimo turno

Sabato 14 ottobre alle 14.45 Verbano-Union Villa Cassano, alle 15 Caronnese-Sedriano, Fbc Saronno-Solbiatese, Valceresio Audax-Corbetta, alle 16 Universal Solaro-Gavirate, alle 18 Accademia Vittuone-Castanese e Morazzone-Rhodense.

Classifica

Solbiatese 15 punti, Caronnese 10, Sedriano e Fbc Saronno 9, Universal Solaro 8, Gavirate, Castanese, Union Villa Csssano e Rhodense 7, Morazzone 6, Accademia Vittuone 5, Corbetta 4, Valceresio Audax 3, Verbano 1.

(foto Andrea Elli: juniores del Fbc Saronno in azione di gioco)

11102023