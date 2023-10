LOMAZZO – COGLIATE – SARONNO Era originario del Marocco, viveva a Cogliate ma frequenta con gli amici la città di Saronno Rachid Farouk il 41enne che ha perso la vita lunedì sera nell’incidente avvenuto in via Roma alla frazione Manera di Lomazzo.

Secondo la prima ricostruzione, quella fatta dai carabinieri di Cantù subito dopo i rilievi effettuati sul luogo del sinistro, l’uomo stava viaggiando a bordo del proprio scooter tmax quando ne ha perso il controllo finendo contro un palo fuoristrada. Immediato l’intervento dei mezzi di soccorso chiamati dai residenti. Oltre all’ambulanza è atterrato anche l’elisoccorso ma per il 41enne non c’è stato niente da fare.

Per chiarire l’accaduto è stato sequestrato il mezzo ed è stata disposta l’autopsia sul corpo dell’uomo che lascia una moglie e la figlia di dieci anni che vivono entrambe in Marocco. Viveva a Cogliate da qualche anno anche se gravitava, per la presenza di amici e familiari, anche a Saronno.

