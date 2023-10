SARONNO – Si terrà stamattina alle 11 la presentazione della Ciocchina 2023. L’Amministrazione comunale ha convocato una conferenza stampa dedicata ai saronnesi che quest’anno saranno insigniti della civica benemerenza con la consegna della statuina, del distintivo e della pergamena simboli della riconoscenza della città.

Come l’anno scorso, per l’effetto delle modifiche al regolamento apportate nella primavera 2022, stamattina si terrà la conferenza stampa in cui il sindaco Augusto Airoldi svelerà i nomi degli insigniti scelti dalla Giunta con una delibera secretata dell’ scorso 15 ottobre dopo che i saronnesi hanno avuto tempo per presentare le candidature fino al 15 settembre.

