UBOLDO – Da domenica 15 a domenica 22 ottobre torna in scena la seconda edizione di “Arte sacra in San Cosma“, organizzata dall’associazione culturale Per Uboldo. Si tratta di una mostra di arte sacra, realizzata in collaborazione con la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Uboldo e con il patrocinio del comune.

L’esposizione verrà inaugurata domenica 15 ottobre nella chiesa di San Cosma alle 10.15.

La particolarità della mostra è che anche quest’anno saranno esposte esclusivamente opere di artisti uboldesi, più precisamente di Bruno Ossoli, Francesca Presti, Guido Lavazza e Simona Moneta.

La rassegna di arte sacra rimarrà aperta al pubblico nei seguenti orari con ingresso libero e gratuito: domenica 15 e 22 Ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, da lunedì 16 a venerdì 20 ottobre dalle 17 alle 20 e sabato 21 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.

(foto d’archivio)

