ROVELLO PORRO – L’altro ieri a Rovello Porro si è svolta la giornata dedicata a don Lorenzo Milani in occasione del centenario dalla sua nascita. Bambini, ragazzi e adulti hanno avuto l’opportunità di conoscere meglio il priore di Barbiana attraverso la testimonianza di Agostino Burberi, presidente della Fondazione Don Milani e uno dei primi sei alunni di don Lorenzo. L’iniziativa si è sviluppata con gli studenti la mattina al teatro San Giuseppe, con seguito serale per tutti i cittadini alla sala riunioni del centro civico; ha partecipato anche il sindaco rovellese Marco Volontè.

“A chi ha partecipato agli incontri é sicuramente rimasto “qualcosa” di Don Milani – rimarcano dal Comune – Ora abbiamo il compito non solo di ricordarlo ma di rilanciare e far vivere il suo “I care”, ossia prendersi cura degli altri in particolare degli ultimi.

Una mostra dedicata al priore

Domani 14 ottobre e domenica 15 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 al centro civico di piazza Porro sarà allestita una mostra dedicata al priore di Barbiana.

(foto: un momento della giornata dedicata a don Lorenzo Milani che si è svolta a Rovello Porro)

13102023