CERIANO LAGHETTO – Proseguirà ancora fino all’ultimo giorno del mese di ottobre l’iniziativa denominata il “Tempo delle mele”, all’interno del Frutteto del Parco, con la possibilità di cogliere mele e pere direttamente dalle piante. L’evento è organizzato dai titolari della grande tenuta agricola, di oltre 80 ettari, inserita nel Parco delle Groane, il più grande frutteto delle province di Milano e della Brianza. La raccolta in autonomia dei frutti, che vengono poi acquistati previa pesatura, sarà possibile sino alla fine di ottobre, seguendo la stagionalità di maturazione delle diverse varietà presenti nei filari coltivati e sta richiamando la presenza di numerosi “turisti” nel nostro paese.

Le buonissime mele del Frutteto del Parco sono state donate anche ai bambini delle scuole cerianesi all’uscita dal primo giorno di scuola, per ricordare la presenza di questo prezioso gioiello della natura a pochi passi da casa. Nei giorni scorsi, inoltre, il frutteto ha ricevuto la visita degli anziani ospiti del Centro diurno integrato Macallè, che hanno potuto ammirare da vicino le meravigliose piante da frutto, ascoltando anche le descrizioni degli esperti. E non sono mancate nemmeno domenica 1 ottobre alla settima Festa dei Cortili, in centro paese.

L’invito di Dante

“Il nostro bel territorio ha tanto da offrire anche in autunno – sottolinea il vicesindaco Dante Cattaneo – Tra le bellezze spiccano gli splendidi colori del grande frutteto, con l’occasione per grandi e piccoli di cimentarsi nella raccolta direttamente dall’albero. Peraltro, nel primo mese di questa iniziativa, si sono registrate migliaia e migliaia di presenze a Ceriano specie nei weekend”.

13102023