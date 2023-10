SARONNO/SARONNESE – Ricco il programma della nuova edizione di “Impara l’arte dal nonno” 2023, con una rievocazione storica 1923 in stazione per “animare” la città degli amaretti, laboratori di manualità creativa e momento musicale nella location del museo delle industrie e del lavoro del saronnese.

Venerdì 13 ottobre

SARONNO – Dalle 17, alla libreria Giunti al Punto di corso Italia 76, incontro con la scrittrice Cristiana Sammarini in occasione dell’uscita del nuovo libro “Sognavo una corazzo con le ali. Informazioni all’email [email protected].

Sabato 14 ottobre

MISINTO – Dalle 10 alle 11, nella biblioteca civica di piazza Pietro Mosca 9, incontro “Italo Calvino in digitale”: attività rivolta a ragazzi e adulti. L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria all’email [email protected].

ROVELLASCA – Alle 15.30, alla biblioteca civica di via Edmondo De Amicis 1, “Moon story” laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni. Prenotazione obbligatoria alla mail [email protected].

VARESE – Nella location di Unahotels Varese di via Francesco Albani 73, si terrà Varese Sposi: la fiera del matrimonio. Ingresso libero con registrazione al sito www.fieresposi.it/varese.

ROVELLO PORRO – Al centro civico di piazza Porro è possibile visitare la mostra dedicata alla figura di don Milani nel centenario della sua nascita promosso dall’assessorato alla pubblica istruzione – assessorato cultura. L’ingresso è libero e per informazioni sugli orari si può consultare il sito internet www.comune.rovelloporro.co.it.

CISLAGO – Alle 21, nella location di villa Isacchi di via Magenta 128, concerto del duo pianistico Antonella Moretti e Mauro Ravelli con le musiche di Bach, Del Corno e Castaldi. Informazioni al sito internet www.associazioneculturalericercare.it.

Domenica 15 ottobre

SARONNO – Dalle 7.30 alle 16.30, in piazza del Mercato, torna il “Mercatino del collezionismo & delle cose vecchie”. Informazioni al sito internet www.prolocosaronno.it.

SARONNO – Dalle 10.15 e in occasione della “Festa dei nonni”, torna in città il treno storico che in viaggio da Milano a Laveno, transiterà a Saronno per dar luogo ad una rievocazione storica con i figuranti del gruppo “Saronno una volta”. Informazioni al numero 029610358.

SARONNO – Ultimo giorno per visitare la mostra “Giuseppe Verdi – Va, pensiero” a cura del circolo culturale saronnese “Tramway” ed allestito in villa Gianetti in via Roma 20. L’ingresso è libero, informazioni al sito www.comune.saronno.va.it.

MILANO – Torna Bimbinfiera, nella location di via Moncucco 35, una due giorni di divertimento per i più piccoli e informazioni per i genitori. Dettagli su www.facebook.com/bimbinfierasfera.

Abbiamo dimenticato qualche evento? Hai altre proposte da segnalare?

Scrivici a [email protected] e lo aggiungeremo subito