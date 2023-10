SARONNO – Le associazioni Società Storica Saronnese e L’Isola che non c’è nel centenario della nascita di don Lorenzo Milani intendono organizzare – in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Saronno – un ciclo di iniziative per ricordare e riproporre i tratti più significativi della sua pratica pedagogica e del suo modo di intendere l’esercizio della cittadinanza.

“Consapevoli dei cambiamenti intervenuti negli ultimi decenni all’interno della nostra società, riteniamo che l’insegnamento di don Milani vada contestualizzato nel suo tempo e attualizzato rispetto ai problemi del presente, ferma restando la forza delle sue radicali provocazioni. Pensiamo sia particolarmente importante rivolgersi ai giovani delle scuole saronnesi – che probabilmente nulla sanno di questa importante figura – perché possano confrontarsi con un grande esempio di coraggio civile e di testimonianza umana a favore dei più deboli”

La rassegna prevede due incontri pubblici che metteranno a fuoco il contesto storico sociale in cui si inserì l’azione di don Milani, la complessità e anche le contraddizioni della sua visione del mondo, la carica profetica radicale del suo insegnamento, e quanto rimane di attuale nella sua proposta.

Accanto a questi incontri vorremmo organizzare degli interventi nelle scuole, a più diretto contatto con gruppi di studenti motivati, per approfondire con loro gli aspetti più significativi della “lezione” di don Milani.

Il primo incontro si terrà sabato 14 ottobre, alle 10.30 al Liceo G.B. Grassi “Don Lorenzo Milani. Oltre il mito”

Seguirà venerdì 27 ottobre, alle 21 al Cinema Prealpi, la proiezione di “Barbiana ’65 – La lezione di don Milani” di Angelo D’Alessandro.

Il regista era salito nel Mugello da don Milani per un’inchiesta sull’obiezione di coscienza, l’unico a cui il priore concesse di effettuare delle riprese. Il documentario nasce dal recupero di quel materiale del ’65, ritrovato dal figlio Alessandro dopo la morte del padre, l’unico documento esistente, inedito, con Don Milani in scena: le sue parole, il suo volto, la sua scuola.

