SARONNO – Domenica 15 ottobre un ricco programma d’iniziative sarà dedicato a celebrare il venticinquesimo anniversario della tradizionale festa dei nonni e nipoti (“Impara l’arte dal nonno”). L’evento è stato organizzato dal Mils con la collaborazione e il patrocinio di città di Saronno.

Al mattino grande festa alla stazione ferroviaria di piazza Cadorna a Saronno: alle 10.15 torna il treno storico delle Fnm e fra i viaggiatori, direttamente dalla Scala di Milano farà tappa nella nostra città la soprano Toti Dal Monte. Sarà ricevuta alla stazione da un nutrito gruppo di figuranti del gruppo storico “Saronno una Volta” e dal Corpo Musicale Cittadino con brani di Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini. Un corteo con ballerini, figuranti e auto d’epoca accompagnerà la soprano al Mils passando per piazza San Francesco, via Diaz, viale Rimembranze, via Carlo Porta, piazza del Mercato e via don Griffanti.

A partire dalle 14.30 nonni e nipoti s’incontreranno al Mils dove saranno allestiti più di trenta laboratori creativi. I bambini impareranno dai nonni l’arte del cucire e del ricamo, d’impastare il pane, del bucato fatto a mano, di lavorare con il legno o di preparare il cemento; scopriranno i segreti dell’orticultura, il decoupage e tanto ancora.

Per tutti i bambini ci sarà poi una “dolce merenda”. “Impara l’Arte dal nonno!” vuole essere “un ponte, breve come un pomeriggio autunnale, che collega l’esperienza di vita in un mondo contadino e artigiano ormai scomparso con il desiderio di “fare insieme” che è ancora presente nei bambini “digitali”; usare le mani e semplici attrezzi, scoprirsi capaci, annusare, assaggiare, fare fatica e sporcarsi,

esperienze quotidiane queste forse un po’ in disuso che sviluppano abilità, stimolano riflessioni, trasferiscono saperi, creano legami.” (dal Quaderno del Museo n. 10 – Impara l’arte dal nonno! – pubblicato nel 2020).

Per gli adulti accompagnatori ci sarà anche l’opportunità di una visita guidata al parco dei rotabili storici delle Fnm conservati al Museo.

Tante le collaborazioni che hanno reso possibile l’organizzazione dell’iniziativa: il Circolo Ricreativo Aziendale delle Fnm, l’Avis, “Semplice Terra”, Fiab Saronno, il Caminetto, Ariel motorclub, Dietro le Quinte, Croce Rossa, Ial Lombardia, Pro Loco Saronno, Bizzarrie Dance, le Acacie di Lattuada, La Settimana, Ferrovie Nord Milano. Tutti i cittadini sono invitati e il Museo li aspetta numerosi, come avvenuto negli anni passati.

La prima edizione di Impara l’arte dal nonno! fu organizzata nel 1998 in via sperimentale preso la Biblioteca di Saronno; trasferitasi nel cortile di via San Cristoforo, l’evento ha trovato poi la sua sede ideale al Museo delle Industrie e del Lavoro del Saronnese (Mils) in via don Griffanti.

Con la sola eccezione del 2020 e 2021 (causa pandemia Covid), la manifestazione ha rappresentato un appuntamento abituale con i bambini di Saronno e ogni edizione ha sempre visto una nutrita partecipazione fra genitori e ragazzi. L’evento è il risultato della fattiva e “creativa” collaborazione fra il Museo delle Industrie del Lavoro del Saronnese e l’ufficio cultura del Comune di Saronno.

Nel 2020 il Mils ha pubblicato un volume (il quaderno n. 10 del Museo) dedicato alla manifestazione con testi e disegni a cura di Fabio Bigatti e Fiorella Bianchi. Il volume è ancora disponibile al museo.