SOLARO – Buona la prima per Alessandro Bertoni, nuovo maestro del corpo musicale solarese Attilio Rucano, in un concerto immerso nella pittoresca cornice dei musei civici di Monza, in occasione dei 40 anni dalla fondazione.

Grande emozione quella espressa da Bertoni, che si ritiene soddisfatto dell’ottimo lavoro svolto dal corpo musicale solarese. Il nuovo maestro ha raccontato anche del suo passaggio di consegne avvenuto a giugno di quest’anno, maggiori responsabilità ma tanta soddisfazione quella provata dal nuovo maestro, che già sta lavorando ai prossimi appuntamenti.

Tanta gioia è stata manifestata anche dai membri del corpo musicale, che hanno elogiato il bel lavoro svolto dal nuovo maestro, già docente di ottoni dell’accademia musicale della formazione bandistica.

(Foto)

