SARONNO – L’attesa sta per finire! Sabato 14 ottobre alle 20.30 e in replica domenica 15 ottobre alle 16 il sipario del Giuditta Pasta si apre con uno spettacolo rivolto ai bambini dai 3 ai 10 anni e alle loro famiglie.

Nella Pancia del Teatro di e con Claudio Milani: uno spettacolo itinerante a passo di storie per vivere la magia del teatro.

Accompagnati da fiabe classiche e originali, i bambini potranno esplorare il teatro attraverso un percorso di passi e racconti. Davanti ai loro occhi si aprirà un mondo magico fatto di grandi sale e piccole porte, angoli bui e luci soffuse, poltrone rosse e tende vellutate. Camminando nella pancia del teatro incontreranno, ad ogni tappa, una scatola colorata. Ogni volta che la scatola si aprirà, una nuova storia prenderà vita.

Gli attori, i tecnici, la direttrice, le maschere, saranno tutti lì come aiutanti del narratore, guide per andare sopra, sotto, fuori e dentro il teatro della città. Il Giuditta Pasta aprirà la sua pancia, pronto per farsi fare il solletico: lo sentiranno ridere e sussultare in tutta la città.

Ma le novità non finiscono qui. Claudio Milani sarà artista residente al Giuditta Pasta e con lui il Nuovo Sguardo del Giuditta Pasta si aprirà sulle nuove generazioni.

Prenderà infatti il via giovedì 19 ottobre l’Osservatorio sulle Nuove Generazioni, un percorso laboratoriale gratuito di sette incontri di due ore e mezza ciascuno rivolto a docenti, genitori, formatori, pedagogisti e artisti.

Il teatro per le nuove generazioni è l’esperienza di incontro della comunità artistica ed educante attorno all’infanzia, alla fanciullezza e alla gioventù.

Il teatro ha un contenuto e un valore sociale elevatissimo, descrive una sfera di significato comune, simula mondi sociali. Proprio per questo è così vicino ai bambini e ai ragazzi.

Un nuovo ruolo va riconosciuto alla Cultura e all’Istruzione avendo coscienza del loro impatto nella vita delle persone in termini di salute, di benessere e di capacità di innovare.

Indentificare un luogo i cui confini sono determinati da spazi fisici, quelli del teatro, e spazi di incontro, quelli delle persone, è il primo passo per iniziare a costruire un percorso di crescita e sviluppo per poter raggiungere sempre più elevati livelli di cura del benessere delle persone.

La cura, in teatro, passa attraverso attività di incontro che, parallelamente a quelle artistiche, sostengono e promuovono l’accesso, la fruizione e il pensiero attorno all’arte dedicata alle nuove generazioni.

Un osservatorio, quindi, che assume le sembianze di un cerchio aperto. Al centro del cerchio attività di formazione, accompagnamento alla visione, incontro con artisti e, soprattutto, un gruppo di persone: insegnanti, educatori, genitori, artisti, organizzatori.

Sempre Claudio Milani con la sua compagnia Momom, sarà in scena con due spettacoli dedicati al pubblico delle scuole in matinée: il 12 dicembre alle ore 10.00 i bambini delle classi della scuola primaria potranno partecipare a “La Conta di Natale”, e in marzo 2024, il 13 più precisamente, il sipario si aprirà su “Racconto alla Rovescia” in cui Claudio Milani ci svela la vita come un succedersi di attese, ovvero di tanti conti alla rovescia. E per rappresentarla in scena crea una storia che diventa un racconto alla rovescia.