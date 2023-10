Calcio Eccellenza Ardor Lazzate-Verbano, Celestini: “Approccio sbagliato, serve per esperienza”

LAZZATE – Dopo l’importante pareggio della scorsa giornata contro il Pavia, il Verbano cade a Lazzate contro l’Ardor Lazzate nella partita odierna valida per la sesta giornata di campionato del girone A di Eccellenza trovando così la terza sconfitta stagionale. Il Verbano perde per 3-1 una partita nella quale è stata dominata in ogni parte del campo dai padroni di casa dell’Ardor Lazzate che hanno spaventato sin dai primi minuti la difesa avversaria che non è riuscita ad arginare l’attacco avversario.

Nel post-partita l’allenatore degli ospiti Costanzo Celestini si è espresso ai nostri microfoni in merito alla prestazione della propria squadra: “abbiamo sbagliato soprattutto l’approccio nel primo tempo complicando le cose subendo due reti”. Prosegue Celestini: “l’Ardor è una squadra costruita per vincere il torneo ma partita importante per l’esperienza della squadra sperando di ripetere alte prestazioni come contro il Pavia”.

