LAZZATE – Bella prestazione dell’Ardor Lazzate in casa quest’oggi contro il Verbano grazie alla quale torna a vincere dopo la sconfitta di misura con la Castanese della scorsa giornata e a conquistare tre punti importanti con i quali vola a 10 punti all’ottavo posto della classifica

Dopo diverse azioni pericolosissime che spaventano la difesa avversaria tra cui un goal annullato per fuorigioco, la gara si sblocca al minuto 14 con Silla che nella mischia in area riesce ad insaccare il pallone in rete e a portare i padroni di casa in vantaggio che verrà successivamente raddoppiato dalla spettacolare rete di Lokumi. Nel secondo tempo continua il dominio dell’Ardor che trova il terzo goal con Giangaspero. Gli ospiti riusciranno ad accorciare solo nel recupero del secondo tempo grazie ad un rigore di Bamba che fa finire il match per 3-1.

Dopo il triplice fischio del direttore di gara si è espresso sulla partita l’allenatore dell’Ardor Lazzate Fedele soddisfatto della prestazione odierna: “a differenza della partita della scorsa giornata abbiamo concretizzato di più sotto porta“. Conclude caricando la propria squadra il mister: “questa vittoria ci da forza per rimetterci in carreggiata e avere continuità”.