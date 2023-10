Calcio Eccellenza, il saronnese Melosi dà un dispiacere al Fbc Saronno: “Ecco com’è andata”

VERGIATE – Mister Giuliano Melosi della Sestese incassa con pacata soddisfazione i tre punti della vittoria casalinga, a Vergiatese, contro il Fbc Saronno: “Ci siamo guardati in faccia ed abbiamo trovato le giuste motivazioni, dopo alcune gare nelle quali gli episodi ci avevano penalizzato. E’ una vittoria che ci fa bene, per la classifica e mentalmente”.

Melosi fa però anche i complimenti al Saronno, la squadra della sua città: “Mi è piaciuto molto, abbiamo affrontato una ottima squadra. Nel primo tempo non non abbiamo interpretato bene la gara, nel secondo tempo meglio”.

Ieri sera a Vergiate si è giocato l’anticipo della sesta giornata del campionato di Eccellenza. Su ilSaronno la cronaca play by play del match.

Il tabellino

Sestese-Fbc Saronno 2-0

SESTESE (4-3-3): Ferrara; Marcone, Tumino, Ambrosini, Battistella; Siano (47’ st Lombardo), Vecchierelli, Galli (48’ st Bernasconi), Paltrinieri (27’ st Costantini); Pinotti (47’ st Rancati), Pagliaro (34’ st Kate). A disposizione Cherchi, Priori, Mazzucchelli, Grisorio. All. Melosi.

FBC SARONNO (4-1-3-2): Vinci; D’Onofrio, Bello, Lofoco (34’ st Rudi), Torriani; Di Noto (22’ st Sardo); Proserpio, Hassan (9’ st Bruzzone), Pontiggia; Artaria (22’ st Citterio), Sala. A disposizione Bertolotti, Lorusso, Bredice, Pozzi, Martini. All. Tricarico.

Arbitro: Verrastro di Mantova (Filippono di Monza e Nanfa di Palermo).

Marcatori: 38’ pt Paltrinieri (Se), 29’ st Siano (Se) (rig).

La classifica

Calvairate 16 punti, Casteggio 14, Oltrepò e Caronnese 13, Magenta 11. Base 96 Seveso 10, Fbc Saronno e Sestese 9, Verbano, Solbiatese, Castanese, Pavia 8, Ardor Lazzate 7, Fc Milanese 6, Accademia pavese 5, Vergiatese 4, Accademia Vittuone 3, Meda 1.

