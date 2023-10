SARONNO – Impastare il pane, fare il muratore, piantare i chiodi, attaccare i bottoni, scolpire il legno, riparare una bicicletta, sgranare le pannocchie; sono attività apparentemente sconnesse tra di loro, ed invece hanno trovato un punto comune questo pomeriggio al Mils, Museo dell’industria e dell’artigianato saronnese con l’evento “Impara l’arte dal nonno”, che festeggia 25 anni; dal 1998 infatti, invita i bambini ad imparare dai nonni alcune attività manuali utili nel quotidiano, ma non solo.

Si tratta di un gruppo di “nonni” che ogni anno si mette in gioco per dare vita a questi workshop, con l’obiettivo di insegnare ai più piccoli, in 26 stand, alcuni lavori, in un’epoca in cui “la tecnologia ed il mondo sempre più virtualizzato non richiedono più le competenze manuali.”

Come preannunciato, gli stand, ognuno curato da uno o più volontari, vanno dal: fare il bucato, apparecchiare la tavola, fare la maglia, usare l’uncinetto, usare il traforo, seminare e trapiantare, costruire burattini, e molto altro.

L’iniziativa (che si inserisce nel progetto “Saronno una volta”) ha visto la partecipazione di oltre 150 bambini, che hanno potuto partecipare a quest’iniziativa dietro il pagamento di un esiguo contributo al Mils, che ha altresì offerto la merenda ai giovani partecipanti, che si sono dilettati nelle attività, accompagnati dall’esperienza e nella saggezza dei nonni presenti.

Un importante contributo è arrivato anche da alcune associazioni: Cra Fnm, Semplice Terra, Unitre, Fiab Saronno, il Caminetto, Cri – Saronno, Ial Lombardia, Pro Loco Saronno, con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

