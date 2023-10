CISLAGO – Alla scuola primaria “Mazzini” si sono svolte nei giorni scorsi le elezioni per il rinnovo del Ccr, il consiglio comunale dei ragazzi e con un’emozionante cerimonia di insediamento, sono stati proclamati ufficialmente gli eletti. “Tantissimi complimenti Martina Deana, neo eletta sindaca dei ragazzi, al vice sindaco Edoardo De Luca e a tutti i nuovi assessori eletti, che affiancheranno gli otto ragazzi di quinta ancora in carica – rimarcano dal Comune – Grazie alla docente Federica Bogani, da quest’anno figura di riferimento del consiglio comunale dei ragazzi, che li guiderà e li supporterà in questo importante progetto, che promuove la partecipazione dei più piccoli alla vita del paese e contribuisce a formare una coscienza civica critica e costruttiva”. Alla nomina non ha mancato di presenziare il sindaco di Cislago, Stefano Calegari.

A breve sarà organizzata la cerimonia ufficiale di passaggio del testimone, dal sindaco uscente Matteo Liso, che ringraziamo nuovamente per l’impegno dimostrato durante i suoi due anni di mandato, e la neo eletta sindaca.

(foto di gruppo dopo la nomina)

