SARONNO – Ha avuto luogo lo scorso sabato mattina l’inaugurazione della mostra personale della giovane illustratrice Silvia Molteni, al museo dell’illustrazione, nel cortile interno di via Caduti della liberazione 25, sarà fruibile nei fine settimana fino a domenica 5 novembre.

“Mi piacerebbe – dichiara l’artista specializzata in illustrazioni per l’infanzia – ringraziare Pietro (Zanardi nda) che mi ospita, ma anche per aver costruito un posto così bello che aggrega persone che fanno un lavoro un po’ di nicchia, e Anna Canavesi di Bic Indolor, che ha allestito una mostra al museo dell’illustrazione a maggio e mi ha presentata a Pietro.”

Ha dichiarato invece Pietro Zanardi, direttore del piccolo spazio espositivo: “Se c’è la proposta di un giovane o una giovane per una mostra personale, nei tempi e nei modi possibili, cerchiamo di veicolarla in ogni modo. Mi ha fatto molto piacere organizzarla dando spazio a Silvia perché è uno dei lavori che abbiamo svolto che a me piace di più.”

Silvia Molteni sta facendo strada nel mondo dell’editoria per l’infanzia; ha illustrato tre albi: “La cura del ghiro” di Antonella Capetti, “Alla mia altezza” di Barbara Ferraro per Edizioni Corsare e “Il viola delle violette” di Valentina Pellizzoni per la Garage Edizioni, ed è al lavoro sul quarto. In mostra al piccolo museo saronnese, ci sono le tavole del “Viola delle violette” e di “Alla mia altezza” e altri lavori inediti tra cui una illustrazione ricamata, delle illustrazioni 3D nelle campane di vetro e un “Leporello” tutto dipinto ad acquerello che è il suo mezzo preferito.

L’ingresso alla mostra è libero e gratuito, nel week end dalle 10.30 alle 12.30, e dalle 15.30 alle 19. La mostra sarà allestita fino al 5 novembre.

Per maggiori informazioni: 3494434259

