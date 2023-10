SARONNO – Chi si trovava in corso Italia e in via San Giuseppe tra le 17 e le 18 è riuscito a vederle accese ma per l’intera serata le prime luminarie arrivate nel centro storico sono state ancora spente.

C’è stata però una breve accensione, probabilmente una prova di funzionamento, che ha dato modo ai saronnesi di iniziare a godersi la città illuminata.

Ma facciamo un passo indietro. Domenica mattina sono iniziativi gli interventi di posa delle luminarie. Fili di lampadine led, per ridurre consumi e impatto ambientale, sono state collocate con una piattaforma aerea in corso Italia, via Caduti della Liberazione, via San Giuseppe e via Mazzini.

L’installazione così anticipata è stata richiesta dell’Amministrazione comunale, a Confcommercio Ascom Saronno che si occupa delle luminare natalizie, in modo da poter accendere i fili di luci in occasione della festa del Trasporto e della consegna della benemerenze della Ciocchina entrambi eventi che si tengono nel weekend.

Ma come sono quest’anno le luminarie? Torna la scelta di averle omogenee tra il centro storico e tornano i gomitoli di led. La novità sono i piccoli personaggi e le piccole decorazioni che fanno capolino tra i fili. Ci sono stelline, pacchi dono e piccoli babbo natale che sbirciano tra le luminarie.

