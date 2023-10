CESANO MADERNO – Ha riportato un trauma cranico e un altro ad un braccio la 55enne che oggi pomeriggio, martedì 17 ottobre, è stata vittima di un incidente stradale in via Venaria Reale.

Sul posto è intervenuta la polizia locale che con i rilievi del caso e le testimonianze dei presenti sta cercando di risalire alla dinamica del sinistro. Al momento sono anche stati sequestrati i mezzi coinvolti quindi la moto su cui viaggiava la donna e l’auto con cui si è verificato l’impatto. Il conducente della vettura si è subito fermato per aiutare la donna finita sull’asfalto.

Proprio per soccorrere la 55enne sono intervenuti i mezzi inviati dalla centrale Areu dopo la chiamata di alcuni presenti al numero unico delle emergenza. Il personale della Croce rossa di Lentate e dell’automedica hanno presto le prime cure alla donna poi trasferita all’ospedale San Gerardo di Monza come detto in codice rosso.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione