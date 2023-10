SOLARO – Il polo di comunità Regina Elena (piazza Cadorna, 1) di Solaro ha avuto il piacere di ospitare l’autore Mario Alzati che, nel pomeriggio di venerdì 13 ottobre, ha presentato il suo ultimo libro dal titolo “Il gemello di Olonia“.

Il romanzo, la cui vicenda si snoda nel basso varesotto (fondamentale tappa risulterà la città di Tradate), è ambientato al tempo della persecuzione della comunità ebraica, nel periodo della dittatura nazifascista.

Il protagonista, il panettiere Angioletto Pessina, in cerca dei suoi genitori biologici e delle sue origini, intraprenderà un viaggio di crescita personale che lo porterà a scontrarsi con diverse realtà, come quella degli ebrei di Tradate o di figure coraggiose che hanno votato la propria vita all’aiuto dei perseguitati. Un racconto incentrato sulla dignità umana che porterà il lettore, così come il protagonista, a riflettere e ad interrogarsi su questo tema.

Questo è l’ottavo romanzo in cui Mario Alzati si cimenta nella rivisitazione degli avvenimenti del Novecento, osservandoli e scrutandoli con gli occhi del paese di Olonia, simbolo della provincia lombarda di cui è grande conoscitore.

