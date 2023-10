CERIANO LAGHETTO – Funghi che passione: anche il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo ha fatto pieno di porcini. Dove? “E’ top secret” risponde sorridendo Cattaneo, “ma… ne è valsa la pena di alzarsi alle 3!”

Molte le location anche in zona dove farà il pieno di funghi pregiati; è possibile trovarli anche nel Parco delle Groane e nel Parco del Lura. Al riguardo, queste le regole per quanto concerne il Parco del Lura.

La raccolta dei funghi è consentita dall’alba al tramonto ed in maniera esclusivamente manuale. È possibile raccogliere funghi per una quantità giornaliera massima di 3 chilogrammi a persona, ad esclusione degli esemplari di Armillaria spp, genere per il quale non sono fissati limiti quantitativi. I contenitori per la raccolta devono essere obbligatoriamente rigidi e idonei alla dispersione delle spore durante il trasporto. Nelle aree di nuovo rimboschimento la raccolta è vietata finché non sono trascorsi 15 anni dalla messa a dimora delle piante.

(foto: Dante Cattaneo con i suoi compagni di “caccia” ai porcini)

