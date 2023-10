LOCATE VARESINO – Appuntamento a giovedì 19 per la presentazione del libro di Francesca Tortorella, “La mia impresa gentile”, che esplora le dinamiche del moderno mondo del lavoro, prendendo in esame i cambiamenti e le nuove soft skills richieste. L’evento, patrocinato dal comune di Locate Varesino e ospitato nella sala comunale di via Parini 1, ospiterà anche personalità esperte del settore: Davide Maggio, Hr manager e ceo di Jobify, Simone Colombo, primo direttore del personale in outsourcing, esperto di gestione licenziamenti e dimissioni, e Gianluca Lo Spicco, Business Celebrity Builder, founder e ceo di Standout, che e con la mediazione di Daniele Porro, giornalista di Telelombardia, terranno un piccolo convegno per confrontarsi sull’importante tema del presente e futuro del mercato del lavoro.

Durante la serata saranno trattati temi di grande attualità, come l’impatto del lavoro da remoto sul mercato e l’evoluzione dallo smart working verso il south working, la necessità di una buona work/life balance, ma anche talent attraction, talent acquisition e talent retention.

Francesca Tortorella è imprenditrice nel settore immobiliare da oltre 20 anni, esperta di organizzazione lavoro e di gestione di collaboratori, autrice del libro “La mia impresa gentile”, che sarà dato in omaggio ai presenti.

