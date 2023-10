SARONNO – “Atteso da domani oggi un peggioramento sulla Lombardia, con piogge deboli o al più moderate diffuse su tutto il territorio, concentrate soprattutto nella seconda parte del giorno. I fenomeni risulteranno più intensi e persistenti sui settori alpini e sulla pianura orientale. Ventilazione debole in pianura, in progressivo rinforzo in montagna fino a forte in quota dalla sera”. Lo fa sapere il servizio meteo di Regione Lombardia.

La situazione idrologica-idraulica pregressa e i quantitativi e la distribuzione delle precipitazione previste, determinano il codice verde per i rischi idro-meteo idraulico, idrogeologico e temporali sulle zone omogenee riportate in mappa, a cui corrisponde uno scenario di assenza di fenomeni significativi prevedibili, anche se non è mai possibile escludere a livello locale eventuali danni dovuti a fenomeni imprevedibili associati a temporali come rovesci localizzati o grandinate; difficoltà ai sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o cadute massi e locali dissesti. Le attività di monitoraggio e sorveglianza del territorio a livello locale sono sempre opportune per poter intervenire in maniera tempestiva in caso di criticità non prevedibili.

