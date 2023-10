SARONNO – “I cittadini del quartiere piscina segnalano che una parte del parco di via Biffi, quella più vicina allo stadio dietro la pista da pattinaggio è presa di mira da persone moleste, ubriache, che al mattino lasciano bottiglie rotte e spazzatura tutto intorno”.

E’ la segnalazione della segreteria politica della Lega che torna a parlare della sicurezza.

“Pare addirittura che qualcuno dorma su una panchina che è stata divelta e spostata nella zona vicino allo stadio.La situazione sta sfuggendo davvero di mano e nessuna zona di Saronno nemmeno quelle lontane dalla stazione possono dirsi tranquille. Servono controlli e daspo” rimarcano i leghisti in una nota.

Il primo partito d’opposizione ha sollecitato l’Amministrazione ad intervenire: “Recentemente l’assessore Franco Casali ha risposto ad una nostra interrogazione in cui si segnalava la situazione. In sostanza l’esponente della Giunta invece di prendersela con le persone moleste, quando chiediamo cosa fare con il plexiglass rotto della pista di pattinaggio sostiene che “per quanto riguarda la protezione di plexiglass della recinzione si provvederà a verificare la conformità attuale della stessa alla funzione svolta e, se del caso, si chiederà di procedere alla sua integrale rimozione, consapevoli del fatto che questo intervento potrebbe significare anche il dover apporre un’apposita segnaletica informativa per interdire l’uso della pista ai bambini più piccoli.”

Duro il commento dei leghisti: “Noi interpretiamo questa frase come se l’assessore Casali se la prenda coi bambini anziché con le persone moleste. Lasciamo ai cittadini interpretare questa frase secondo il loro punto di vista. Senza voler accusare nessuno, lasciamo ai cittadini interpretare chi possa aver rotto i pannelli di plexiglass, se persone moleste o i bambini”.

