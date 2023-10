SARONNO – Torna anche quest’anno a Saronno, come da tradizione, la festa del Trasporto che vedrà la città impegnata in una serie di appuntamenti da giovedì 19 ottobre fino a lunedì 23 ottobre.

La famosa ricorrenza religiosa cittadina (che cade nell’ultima domenica di ottobre) prende il nome, per l’appunto, dalla processione lungo le vie saronnesi, del sacro Crocifisso.

Il primo appuntamento che precederà la festa vera e propria è quindi fissato per giovedì 19, infatti alle 18 si potrà assistere all’inaugurazione della mostra “Dalla terra al cielo“, nel salone della chiesa prepositurale (piazza Libertà, 2), che vedrà l’esposizione delle opere dello scultore Vito Mele. Sempre giovedì, ma alle 21, nella chiesa Prepositurale ci sarà l’adorazione davanti al Crocifisso, con anche la possibilità di confessarsi.

Gli appuntamenti proseguiranno nella serata di venerdì 20 con la presentazione, programmata per le 21 (sempre nella chiesa Prepositurale), del “fondo delle parrocchie della comunità pastorale crocifisso risorto“, uno strumento a sostegno della comunità, a cura della Fondazione comunitaria del varesotto. In questa occasione interverranno i vertici della fondazione e, a seguire, i presenti avranno l’opportunità di ascoltare il concerto “Membra Jesu nostri” di Dietrich Buxtehude, che vedrà la partecipazione di diversi cantanti e musicisti.

Per sabato 21, alle 18, è programmata in Prepositurale la santa messa solenne con l’incoronazione del santo crocifisso, mentre il clou della festa sarà rappresentato dalla giornata di domenica 22 ottobre: i festeggiamenti inizieranno già dal mattino con la messa solenne delle 10 presieduta dal prevosto di Saronno, monsignor Claudio Galimberti, che rivolgerà un discorso alla città. Nel pomeriggio invece partirà alle 15.30, da piazza Libertà, la solenne precessione del Trasporto, presieduta da don Riccardo Pontani, durante la quale si effettuerà la benedizione cittadina e la venerazione del crocifisso. Nel corso della processione ci sarà anche la raccolta fondi per il fondo cittadino di solidarietà.

Gli appuntamenti religiosi si concluderanno nella mattinata di lunedì 23, alle 10, con la santa messa solenne nella chiesa prepositurale, che sarà concelebrata dai sacerdoti nativi e che hanno operato a Saronno. Presiederà il rito liturgico Angelo Centemeri, prevosto emerito di Saronno, da 40 anni residente in città.

(foto d’archivio)

