SARONNO/SARONNESE – Numerosi e variegati gli eventi di questo fine settimana: dal concerto diretto dal maestro Giulio Mercati a Saronno in occasione della “Festa del Trasporto”, allo spettacolo teatrale a Limbiate con il giornalista televisivo Federica Buffa sui Mondiali di calcio dell’82, per concludere con le feste a tema Halloween per i più piccoli a Rovellasca.

Venerdì 20 ottobre

ROVELLO PORRO – Alle 20.30, al centro civico di piazza Porro 19, l’associazione Rovellarte, con il patrocinio del comune, propone “Serata dedicata a Alessandro Manzoni”. Informazioni al sito internet www.comune.rovelloporro.co.it.

SARONNO – Alle 20.45, al teatro Giuditta Pasta di via I° maggio, Saronno Point propone una serata benefica con i “Tree Gees”, tribute band dei Bee Gees. La raccolta fondi è destinata al sostegno del trasporto ed accompagnamento gratuito dei pazienti oncologici. Informazioni all’email [email protected].

SARONNO – Alle 21, nella chiesa prepositurale dei santi Pietro e Paolo in piazza Libertà e in occasione della “Festa del Trasporto del Crocifisso, concerto diretto dal maestro Giulio Mercati. L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili, informazioni al sito internet www.giuliomercati.it.

Sabato 21 ottobre

ROVELLO PORRO – Alle 10, alla biblioteca di piazza Alessandro Porro 19, gruppo di lettura per bambini di 4-5 anni. Maggiori informazioni al sito internet www.comune.rovelloporro.co.it.

CISLAGO – Alle 10.30, alla biblioteca comunale di via Magenta 106, presentazione del libro “Ci togliamo il pannolino? Il bambino e la sua autonomia” con l’autrice e pedagogista Daniela Nardellotto. L’ingresso è libero, per informazioni al sito internet www.comune.cislago.va.it.

SARONNO – Dalle 10 alle 11.30, con ritrovo nella palestra dell’oratorio Regina Pacis di via Roma 119, torna #ridiconme: incontri di Yoga della risata con Tiziana Azzani. Informazioni e prenotazioni all’e-mail [email protected].

CISLAGO – Alle 21, nella location di villa Isacchi di via Magenta 128, recital del pianista Emanuele Torquati con le musiche di Fauré, Debussy e Liszt. Informazioni al sito internet www.associazioneculturalericercare.it.

LIMBIATE – Alle 21, al teatro comunale di via Valsugana 1, “Federico Buffa racconta il Mondiale ‘82” spettacolo con il giornalista per la regia di Marco Caronna. Informazioni e prenotazioni al sito internet www.teatrocomunalelimbiate.it.

Domenica 22 ottobre

ROVELLASCA – Dalle 14 alle 18, nella location del centrale parco Burghé, l’associazione Commercianti 2000 propone la festa di Halloween con truccabimbi, banco con dolci a tema, pumpkin patch e laboratori artistici. Informazioni al sito internet www.comune.rovellasca.co.it.

ROVELLO PORRO – Alle 16, al teatro san Giuseppe di via Dante Alighieri, la cooperativa sociale “Il Granello don Luigi Monza” con il patrocinio del Comune organizza il musical “Questo sono io”. Informazioni al sito internet www.comune.rovelloporro.co.it.

Abbiamo dimenticato qualche evento? Hai altre proposte da segnalare?

Scrivici a [email protected] e lo aggiungeremo subito