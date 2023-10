SARONNO – All’auditorium dell’Aldo Moro, ha preso il via un ciclo d’incontri dal titolo “Scegliere la scuola: riflessioni e informazioni”, che ha come obiettivo quello di orientare dopo la terza media gli studenti ad una scelta consapevole per quanto riguarda le scuole superiori.

L’iniziativa è proposta dall’amministrazione comunale e da InformaGiovani; i prossimi appuntamenti in calendario saranno martedì 24 ottobre alle 20.45 con la psicologa e pedagogista Marina Duga, lunedì 13 novembre alle 20.45 con la pedagogista Daniela Novara, martedì 21 novembre con alle 18 col pedagogista Gianluca Salvati, il 28 novembre alle 18 con Simonetta Bralia e Luigi Macchi dell’ufficio scolastico territoriale di Varese, a seguito di quest’ultimo incontro ci sarà un’ulteriore relazione a cura di Antonella Battaglia, psicologa dell’associazione Meta di Arese.

L’iniziativa, atta all’orientamento scolastico dei giovani uscenti dalle scuole medie, si concluderà con “SpaziOrientamento”, organizzato da InformaGiovani, sabato 11 novembre dalle 9 alle 17 all’Ipsia A. Parma.

La partecipazione alle conferenze sarà libera e gratuita.

