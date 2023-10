SARONNO – “Un grazie è doveroso a chi finalmente ha riportato un po’ di ordine e di decoro nell’area dei colombari restituendo un po’ di dignità ai defunti i cui colombari sono stati interessati da questo incidente e anche a ilSaronno che ci ha aiutato a far sentire la nostra voce”.

E’ il ringraziamento al Comune e alla nostra testata che arriva da alcuni pensionati che con Sergio Giannoni hanno segnalato la presenza delle lapidi cadute e hanno chiesto l’intervento di manutenzione.

Ma cosa è successo? Qualche settimana fa 4 lapidi si sono staccati dalla loro posizione nei colombari a destra dell’ingresso. Sono finiti a terra trascinando foto e pezzi di vasi andati in frantumi. “Sono rimasti lì così per tante settimane – aveva denunciato Sergio Giannoni con alcuni anziani – era semplicemente stata transennata la zona senza portare via i pezzi, senza garantire un minimo di ordine e decoro”.

Quando malgrado le segnalazione i pensionati si sono accorti che la ricorrenza della celebrazione dei defunti si avvicinava senza interventi hanno deciso di chiedere pubblicamente un intervento che è arrivato durante la settimana.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione