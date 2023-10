SARONNO – All’Auditorium Aldo Moro, si aprirà oggi un corso organizzato dall’assessorato all’istruzione riguardante la disostruzione pediatrica.

Il corso sarà rivolto ai genitori, e si prefiggerà di fornire a neomamme e neopapà le conoscenze per attuare queste manovre che potrebbero rivelarsi salvifiche per i figli che soprattutto in tenera età potrebbero ingerire corpi estranei.

Grande soddisfazione traspare dall’assessorato, il corso infatti è andato “Sold out” dopo soli due giorni dall’apertura delle iscrizioni, 120 erano i posti disponibili.

Il corso si ripeterà anche nei prossimi mesi vista la grande adesione.

Maggiori informazioni

Per inserimento nelle liste d’attesa.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione