SARONNO – Partita combattuta quella disputata a Saronno nel campo sportivo dell’Amor Sportiva che ha ospitato, in occasione della settima giornata di campionato del girone H di seconda categoria di Como, la Casnatese.

I padroni di casa partono subito forte sfiorando diverse volte il goal con Aloardi e Boschetto ma la partita cambia completamente volto al minuto 26 della prima metà di gioco quando il difensore dell’Amor Uboldi fa un brutto fallo che gli costerà un pesantissimo cartellino rosso e la punizione che verrà concretizzata da Nasato che sblocca il match e porta in vantaggio la Casnatese. Dopo la rete dello svantaggio, l’Amor prova a reagire nuovamente con Aloardi che però non riesce a spaventare l’estremo difensore avversario che blocca la conclusione. Poco minuti dopo i padroni di casa però sono protagonisti di una svista difensiva che pagheranno con il goal del raddoppio di Gianni che recupera palla da un passaggio errato di Pustorino, scarta il portiere avversario e conclude a porta vuota. Dopo le numerosi azioni da goal non concretizzate, i padroni di casa riescono a insaccare la palla in rete con Boschetto che incrocia dopo aver ricevuto palla da Aloardi e riapre la partita accorciando il risultato al 42′.

Nel secondo tempo regolamentare l’Amor Sportiva cerca in tutti i modi di pareggiare il risultato nonostante l’uomo in meno ma, prima con Aloardi e successivamente con Codari, il pallone esce di pochissimo a lato.

La partita finisce, dunque, 1-2 e decreta la prima vittoria stagionale per la Casnatese che scavalca il Dal Pozzo e si piazza al penultimo posto della classifica con 4 punti a parimerito con il Novedrate. Discorso diverso invece per l’Amor Sportiva che trova la quarta sconfitta stagionale restando nella parte bassa della classifica a 5 punti e perde per la prossima giornata a causa di un’espulsione un difensore importamte.

ASD AMOR SPORTIVA – ASD POLISPORTIVA CASNATESE 1-2

Asd AMOR SPORTIVA: Chiti, Pustorino, Codari, Pilato, Uboldi, Gariboldi, Spaudo, Busnelli, Boschetto, Aloardi, Caso. A disposizione: Lovera, Chiti, Nigro, Caldera, Rubino, Banfi, Fiorio, Muraca, Caimi. All: Boldorini.

Asd POLISPORTIVA CASNATESE: Acampora, Caccamo, Frigerio, Nasato, Lanzi, Marzorati, Servillo, Gatti, Gianni, Galli, Fumagalli. A disposizione: Serio, Peverelli, Colombo, Rossi, Bernasconi, Poletto, Castiglioni, Ariemma, Dilda. All: Schena.