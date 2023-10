Calcio Caronnese-Ardor Lazzate, Fedele: “Primo tempo alto livello, meno il secondo”

CARONNO PERTUSELLA – Ardor Lazzate protagonista questa sera di un importante pareggio in trasferta con la Caronnese in una partita non semplice nella quale per ben due volte si è trovata in svantaggio. A fine partita l’allenatore dell’Ardor Lazzate, Ferdinando Fedele, si è espresso in merito alla partita di questa sera: “primo tempo di livello alto peccato per la straordinaria rete di Corno che ci ha portato in svantaggio”. Continua il mister: “nel secondo tempo è mancato il palleggio e la gestione del pallone per creare maggiori occasioni offensive, arrabbiato per il secondo goal preso su ripartenza”.

Dopo aver chiuso il primo tempo sotto di una rete, l’Ardor, anche agevolata dalla superiorità numerica vista l’espulsione dell’avversario Bigioni, riesce subito a pareggiare i conti con il goal dell’ex Mzoughi. Nell’ultimo quarto d’ora la Caronnese, però, si riporta in vantaggio con Bossi ma nuovamente, questa volta immediatamente, gli ospiti pareggiano con Malvestio facendo successivamente concludere il match con il risultato di 2-2.

Caronnese-Ardor Lazzate 2-2

CARONNESE (4-3-3): Quintiero; Napoli, Puka, Galletti, Bossi (36’ st Bonsi); Morlandi, Bigioni, Diatta (11’ st Cerreto); Lorusso (10’ st Zoppi e dal 43’ st Provenzano), Fabbrucci (4’ st Birolini), Corno. A disposizione Stocco, Brugnone, Rigo, Curci, Provenzano. All. Napolitano.

ARDOR LAZZATE (4-4-2): Barbieri; Schieppati, Mzoughi (33’ st Marioli), Zefi, Pellini, Guanziroli; Malvestio, Lokumu (10’ st Benedetti), Caffi (10’ st Caldirola); Silla, Deodato. A disposizione Brusa, Cotugno, Grippo, Rondina, Fogal, Rapone. All. Fedele.

Arbitro: Montefiori di Ravenna (Cantile di Treviglio e Bergamaschi di Bergamo).

Marcatori: 15’ pt Corno (Ca), 1’ st Mzoughi (A), 34’ st Bossi (Ca), 35’ st Malvestio (A).

