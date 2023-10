Calcio Eccellenza Caronnese-Ardor Lazzate, Gatti: “Oggi spirito giusto”

CARONNO PERTUSELLA – Buona prestazione della Caronnese nel derby di questa sera disputato in casa contro l’Ardor Lazzate finito per 2-2, 7′ giornata di Eccellenza. Dopo la partita ai nostri microfoni l’allenatore della Caronnese, Roberto Gatti: “Ho visto lo spirito giusto della squadra che nonostante le difficoltà è riuscita a prendere le distanze grazie ad un goal che si vede raramente nel calcio”.

La Caronnese, dopo aver sofferto i primi 10 minuti nel primo tempo, si porta in vantaggio con una splendida rete del capitano Corno che conclude a giro da fuori e insacca il pallone sotto al sette. Nel secondo tempo l’Ardor Lazzate rientra in campo meglio e, agevolata anche dalla superiorità numerica a seguito dell’espulsione nel finale del primo tempo di Bigioni, trova l’immediato pareggio con l’ex Mzoughi. Nell’ultimo quarto d’ora di gioco la tensione aumenta e la Caronnese trova con Bossi nuovamente il vantaggio che però viene neutralizzato dopo nemmeno 30 secondi da Malvestio che pareggia i conti per l’Ardor. La partita si conclude, dopo numerose polemiche in seguito alla seconda espulsione rimediata dalla Caronnese, con il risultato di 2-2.

Caronnese-Ardor Lazzate 2-2

CARONNESE (4-3-3): Quintiero; Napoli, Puka, Galletti, Bossi (36’ st Bonsi); Morlandi, Bigioni, Diatta (11’ st Cerreto); Lorusso (10’ st Zoppi e dal 43’ st Provenzano), Fabbrucci (4’ st Birolini), Corno. A disposizione Stocco, Brugnone, Rigo, Curci, Provenzano. All. Napolitano.

ARDOR LAZZATE (4-4-2): Barbieri; Schieppati, Mzoughi (33’ st Marioli), Zefi, Pellini, Guanziroli; Malvestio, Lokumu (10’ st Benedetti), Caffi (10’ st Caldirola); Silla, Deodato. A disposizione Brusa, Cotugno, Grippo, Rondina, Fogal, Rapone. All. Fedele.

Arbitro: Montefiori di Ravenna (Cantile di Treviglio e Bergamaschi di Bergamo).

Marcatori: 15’ pt Corno (Ca), 1’ st Mzoughi (A), 34’ st Bossi (Ca), 35’ st Malvestio (A).

22102023