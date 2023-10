Calcio Eccellenza, Fbc Saronno-Accademia Pavese, l’intervista a Danilo Tricarico: “Troppo presuntuosi”

CESATE- Nella 7′ giornata del campionato di Eccellenza, l’Fbc Saronno ospita l’Accademia Pavese in un match dai due volti: un primo tempo giocato molto bene dai padroni di casa che passano grazie al goal del solito Pontiggia al 29′ e un secondo tempo giocato male in cui al 48′ vengono raggiunti dagli ospiti grazie alla rete di Zani. A fine partita si è espresso il mister dell’Fbc Saronno, Danilo Tricarico, che ai nostri microfoni ha dichiarato: “Non si può pareggiare una partita in questo modo, se prendiamo goal su una mezza occasione che hanno creato è perché siamo disattenti e presuntuosi e bisogna guardarsi in faccia, in quanto queste partite vanno assolutamente vinte”.

Tricarico ha espresso la sua rabbia dicendo anche: “Stiamo lasciando punti che rischiano di diventare pesanti e decisivi, non tanto per il risultato in sé, ma per come è arrivato questo pareggio, perché noi non abbiamo dato l’anima, al contrario di ciò che hanno fatto loro.”

Fbc Saronno-Accademia Pavese 1-1

FBC SARONNO (4-1-3-2): Bertolotti; D’Onofrio (40’ pt Rudi), Bello, Lofoco, Torriani; Di Noto (23’ st Sassella); Proserpio (23’ st Sardo), Baldan, Sala; Pontiggia, Citterio. A disposizione Vinci, Lorusso, Meroni, Martini, Hassan, Pozzo. All. Tricarico.

ACCADEMIA PAVESE (5-3-2): Belitrandi; Gambazza, Di Cosmo, Filadelfia, Velaj, Giosuè; Tiziano, Iosca (22’ st Parissenti), Jaupi (7’ st Gabusi); Laraia (40’ st Castillo), Zani. A disposizione Boari, Lorenzi, Molinari, Pasetti, Moroni, Caprioli. All. Nordi.

Arbitro Zambelli di Lodi (Orsogna di Milano e Bevilacqua di Bergamo).

Marcatori: 26’ pt Pontiggia (S), 4’ st Zani (A).