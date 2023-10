CARONNO PERTUSELLA – Appuntamento in via Dante con il gruppo di Protezione Civile di Caronno Pertusella per la giornata “Io non rischio” che si è svolta domenica 15 ottobre. I volontari si sono resi disponibili per fornire tutte le informazioni sulle buone pratiche di Protezione Civile fornendo inoltre opuscoli, libretti e gadget per i più piccoli.

I principali rischi naturali per la città sono rappresentati dal fiume Lura e dagli incendi e la protezione civile è sempre impegnata nella loro gestione.

Nel 2014 il fiume straripò nella zona dell’acciaieria Riva, inondando i punti a quota più bassa della città creando disagi e paura. Gli incendi sono sempre sorvegliati speciali per la forte presenza di zone boschive, ma in maggior modo per i comportamenti irresponsabili tenuti da cittadini, che devono essere informati e formati sulla prevenzione e l’eventuale gestione del pericolo.

Quest’estate la protezione civile è stata impegnata, oltre ai rischi ordinari, nell’eccezionale grandinata che ha colpito il territorio causando diversi danni ad auto, coperture e buona parte del patrimonio arboreo. Hanno fornito la propria disponibilità per liberare le strade e mettere in sicurezza le aree verdi.

Di tutti i gruppi interni, che si suddividono i vari compiti anche a seconda di predisposizione personale e tempo a disposizione, c’è il gruppo dedicato alla scuola dove si pratica una fondamentale sensibilizzazione sul tema della prevenzione dei rischi e delle buone pratiche quotidiane in tutti gli ambiti, dall’ambiente domestico alla città.

Elisa Capitani

