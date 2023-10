Non si sa esattamente quante criptovalute ci siano sul mercato. Secondo Statista, nel settembre 2023 esistevano 8.736 criptovalute diverse, ma potrebbero essercene molte di più.

Basta dare un’occhiata a portali del calibro di CoinMarketCap per trovare sempre nuovi token. Non a caso, alcuni esperti ritengono che in circolazione ci siano più di 20.000 criptovalute.

Per i trader alle prime armi non è facile orientarsi sul mercato, sia per la quantità di token, sia perché effettivamente spesso mancano le “istruzioni” o il supporto adatto.

Una buona soluzione per i primi investimenti in criptovalute è puntare sulle presale dei progetti emergenti come Bitcoin Minetrix, TG.Casino e Meme Kombat.

Bitcoin Minetrix: mining e accessibilità

Agli albori del mercato delle criptovalute, il mining del Bitcoin era effettuato principalmente da utenti privati.

Di conseguenza, anche i neofiti avevano buone possibilità di guadagnare un reddito passivo validando i blocchi del Bitcoin. Con il passare degli anni, il mining di Bitcoin è diventato più redditizio, ma allo stesso tempo sono aumentati i requisiti di accesso.

Questo ha portato alla nascita di un maggior numero di servizi professionali, le cosiddette mining farm. Le restrizioni legali e i costi elevati dell’elettricità hanno lentamente escluso i privati dall’attività, lasciando il mining nelle mani delle grandi aziende.

Per questo gli sviluppatori di Bitcoin Minetrix hanno trovato una soluzione che non solo combina diverse tecnologie, ma rende accessibile il mining di Bitcoin anche ai principianti senza alcuna conoscenza tecnica.

Qui di seguito riportiamo le caratteristiche principali del progetto:

Accesso al mining di Bitcoin senza i costi elevati dell’hardware necessario





Integrazione del concetto di cloud mining





Lo staking del token BTCMTX permette di guadagnare crediti di mining





I crediti di mining sono token ERC-20 non negoziabili





Il burning dei crediti di mining consente di generare hash rate per il mining





Il token BTCMTX costa solo 0,0111 dollari in presale

Come funziona lo Stake-to-Mine?

Lo Stake-To-Mine permette agli investitori di comprare e mettere in stake il token BTCMTX per ottenere crediti di mining non scambiabili da bruciare. In questo modo sarà possibile generare hash rate da utilizzare sul servizio di cloud mining e guadagnare ricompense in Bitcoin.

La piattaforma e lo Stake-To-Mine non sono ancora attivi, ma mettendo il token in staking durante la presale è possibile ricevere ricompense passive sotto forma di nuovi BTCMTX.

La roadmap del progetto prevede lo sviluppo di una dashboard, grazie alla quale gli utenti potranno gestire i BTCMTX e controllare lo stato attuale di quelli messi in stake.

Al momento, ci sono oltre 116 milioni di BTCMTX nel pool di staking, con un APY del 356%.

Quindi, mettendo in stake 100 BTCMTX, gli utenti potrebbero ricevere ricompense per 356 volte in un anno, ovvero 356.000 BTCMTX.

TG.Casino: Il primo casinò Telegram al mondo

Non è solo il trading di criptovalute ad avere delle barriere d’ingresso alte. Anche il gioco d’azzardo online si rivela poco accessibile alla maggior parte degli utenti. Per questo molti appassionati di gambling stanno perdendo importanti opportunità di gioco e guadagno.

Integrando le criptovalute e la tecnologia blockchain, gli sviluppatori di TG.Casino hanno creato un’esperienza utente unica. TG.Casino utilizza l’interfaccia utente di Telegram, permettendo a un gran numero di utenti di accedere al lucrativo mercato dei casinò online.

Vediamo quali sono i vantaggi di TG.Casino

Un casinò online accessibile direttamente da dispositivi mobili

Costruito su Telegram





Infrastruttura sicura e veloce





Accesso a tutti i principali giochi di casinò





Accesso a diverse scommesse sportive





Bonus fino al 200% o 10 ETH





Facile da avviare, ideale per i principianti e i piccoli investitori





L’investimento minimo è di soli 25 dollari

Meme Kombat: una piattaforma di gioco P2E per gli appassionati di meme coin

La presale di Meme Kombat permette ai trader neofiti di acquistare lo utility token MK a un valore basso e partecipare alle scommesse del gioco una volta che la piattaforma verrà lanciata.

Il progetto si rivolge sia ai trader alle prime armi, sia agli appassionati di gaming P2E. Meme Kombat permette agli utenti di scommettere su battaglie tra i personaggi delle meme coin, gestite da un’intelligenza artificiale.

Gli utenti possono scommettere contro altri giocatori o contro il gioco, in modo da ricevere ricompense in token MK.

Per determinare lo svolgimento, la parte grafica e l’esito delle battaglie, l’intelligenza artificiale si baserà sulle meccaniche in-game e sulle statistiche dei vari personaggi. In questo modo gli utenti potranno costruire strategie e sfruttare la loro conoscenza dei sistemi di gioco.

Conclusione

Queste sono solo tre delle varie criptovalute adatte ai neofiti. In generale, gli investitori alle prime armi dovrebbero informarsi sulle varie presale e sfruttare il valore basso dei token, in modo da poterne trarre vantaggio dopo il lancio sul mercato.