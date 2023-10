SARONNO – Si è tenuta nel pomeriggio di ieri la manifestazione in solidarietà del popolo palestinese organizzata in piazza Libertà a Saronno dove si sono radunati un centinaio di persone circondate da un importante dispiegamento di forze dell’ordine.

Gli attivisti, tra cui alcuni esponenti del collettivo Adespota che ha rilanciato l’iniziativa, si sono radunati tra piazza Libertà e corso Italia, subito dopo il corteo legato alla Festa del Trasporto. Intorno alle 16:40 hanno esposto bande e striscioni a sostegno della causa palestinese distribuendo anche alcuni volantini per spiegare le proprie posizioni.

Una delle denunce più forti è stata all’indirizzo dei mass-media occidentali, per la narrazione riservata al conflitto: “La comunicazione di guerra globale, diffusa dai media mainstream fa rabbrividire, si usano parole chiave quali ‘terrorismo’ o ‘islamismo’ con l’obiettivo di influenzare il pensiero delle persone – recita il volantino consegnato ai presenti – Ancora una volta grazie alla propaganda, viene ribadita la situazione: la parte che da 75 anni bombarda civili senza scrupoli viene trasformata in vittima, e la controparte, fatta di persone nate e cresciute in guerra, che reagisce alla repressione violenta, diventa terrorista”

Altra denuncia fondamentale è stata posta all’indirizzo dell’industria bellica presente sul nostro territorio, alla base Nato di Solbiate Olona ed allo schieramento governativo, apertamente pro-Israele: “Non fu sempre così, in passato alcuni politici come Craxi si schierarono a favore del popolo palestinese, che aveva diritto di avere un proprio stato”

Diversi gli slogan, anche con toni forti, e gli interventi che si sono susseguiti fin alle 18,30 quando i manifestanti hanno sciolto il presidio. A colpire è stata la forte presenza di giovani, alcuni protagonisti anche di intensi ed accorati interventi, e il gran numero di famiglie con bambini.

