SARONNO – Tornano le multe legate alla pulizia strade, ovvero nei confronti di chi si dimentia di spostare l’auto: durante l’ultima settimana la mattina presto, quando sono in funzione i mezzi della nettezza urbana, ci sono stati i controlli della vigilanza urbana e sono state distribuite ben 250 contravvenzioni, moltre per non avere rispettato il temporaneo divieto di sosta; altre per la presenza di auto sui posti riservati ai residenti ma senza il relativo contrassegno.

E’ un problema di lunga data: se ci sono le auto posteggiate la pulizia stradale più avvenire solo parzialmente ma, d’altra parte, le multe le prendono quei cittadini che, generalmente in totale buona fede, hanno l’unica colpa di essersi scordati di spostare l’auto.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

22102023