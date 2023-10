SARONNO – La musica di De André incontra la beneficienza all’evento organizzato dagli scout Base colombara Saronno, dal titolo “Dietro a frasi di canzoni”, che va ad indagare “L’amore, il destino e la guerra in Fabrizio De André”. L’appuntamento è per il prossimo sabato 4 novembre, alle 19.30 nell’oratorio di via Legnani a Saronno, dove sarà possibile gustare un apericena in musica facendo beneficenza: l’intero ricavato della serata sarà devoluto al progetto Base colombara.

La partecipazione è su offerta volontaria a partire dai 18 euro a persona e richiede la prenotazione entro il 29 ottobre, contattando nelle ore serali il numero

350-0730077 o scrivendo una mail email a:www.basecolombarasaronno.org o [email protected].

(foto archivio)

