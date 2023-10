Calcio 2′ cat. H: spettacolare vittoria del Cistellum all’ultimo secondo in inferiorità numerica

VERANO BRIANZA – Partita equilibrata e combattuta fino all’ultimo secondo quella disputata a Verano Brianza nel campo sportivo della Veranese nel quale, in occasione dell’ottava giornata di campionato del girone H della seconda categoria di Como, il Cistellum.

La gara viene sbloccata dagli ospiti alla prima vera occasione da goal che viene sfruttata al massimo dal solito airone Marazzi che riceve il pallone da Bonfrate e porta in vantaggio la propria squadra. Dopo la rete dello 0-1, i padroni di casa provano a reagire cercando il pareggio che viene, però, negato solo da una clamorosa traversa colpita dalla conclusione di Libardi da un calcio di punizione ravvicinato. Il primo tempo si conclude dopo diverse occasioni tra cui il goal divorato da Montan a tu per tu con l’estremo difensore avversario.

Nella seconda metà di gara il Cistellum torna in campo con l’approccio sbagliato rispetto agli avversari e, dopo nemmeno 60 secondi dalla ripresa, la Veranese pareggia il risultato con Shala. Dopo diverse occasioni da goal non concretizzate da entrambe le squadre e l’assegnazione di un cartellino rosso al 75′ di Rimoldi che costringe il Cistellum all’inferiorità numerica, gli ospiti trovano il clamoroso goal vittoria all’ultimo secondo con la splendida rete di Moiana da punizione che decreta la vittoria della propria squadra per 1-2.

Il Cistellum vince, dunque, una partita importante partita all’ultimo respiro grazie alla quale torna a casa con tre punti fondamentali con i quali si piazza al secondo posto della classifica a sole due lunghezze di distanza dalle capolista Gerenzanese e Bulgaro. Discorso diverso invece per i padroni di casa della Veranese che perdono all’ultimo minuto un match nel quale hanno saputo creare molte occasioni pericolose che non sono state però concretizzate.

POLISPORTIVA VERANESE – ASD CISTELLUM 2016 1-2

Asd POL VERANESE: Borello, Succu, Mazzucco, Bazzali (20′ st Vigano), Mitrano (1′ st Airoldi), Formenti, Libardi, Andreotti, Shala, Ceraulo, Suppa (36′ st Ripamonti). A disposizione: Molteni, Lorico, Milesi, Tonio, Calervo. All: Fanelli.

Asd CISTELLUM 2016: D’Auria, Roma (19′ st Morosi), Bonfrate, Viola (36′ st Quaggelle), Moiana, Simone, Ciccone (1′ st Cozzi)(26′ st Montorio), Anzani, Montan, Rimoldi, Marazzi. A disposizione: Naccari, Losa, Milani, Crescente, Sassi. All: Giussani

29102023