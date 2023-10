UBOLDO – Partita bellissima ed equilibrata quella disputata questo pomeriggio a Uboldo nel campo sportivo della Pro Juventute nel quale è stato ospitato il capolista Marnate Gorla in occasione dell’ottava giornata di campionato della seconda categoria di Varese.

Dopo un primo tempo molto statico nel quale il Marnate, precisamente al minuto 22, ha trovato il goal del vantaggio con Agrello, la seconda metà stravolge completamente il match con entrambe le squadre che combattono in ogni zona del campo creando diverse occasioni pericolose.

Nella ripresa tornano in campo meglio nuovamente gli ospiti che dopo solo 16 minuti dal via raddoppiano il risultato con Rappa. Nonostante lo 0-2 degli avversari, la Pro Juve non si demoralizza e, dopo 4 minuti dal goal subito, accorcia il risultato con Soldi che insacca il pallone in rete dopo averlo ricevuto da Colombo. Clamorosamente i padroni di casa, dopo diverse occasioni create, pareggiano la partita al 98′ con Anoir che fa concludere la partita 2-2.

La Pro Juventute pareggia clamorosamente, dunque, un match nel quale ha saputo rientrare in partita con grande forza di volontà e persistenza nonostante le due reti di svantaggio. Grazie al pareggio odierno la squadra di Uboldo conquista un punto con il quale si piazza al quarto posto della classifica a -5 dalla testa della classifica presieduta proprio dagli avversari odierni del Marnate Gorla.