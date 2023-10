SARONNO – Lo scorso mercoledì, all’associazione culturale il Tassello, al 13/A di via Don Monza, si è svolto il primo incontro del Cineforum dal titolo Distopie

Quello di mercoledì è stato il primo di una serie d’incontri che vedrà come protagonista il piccolo spazio culturale saronnese, seguiranno infatti altre proiezioni, con al seguito una discussione sui film e sulle tematiche trattate da essi. La rassegna tematica scelta, è stata a cura di Luca Occhionero, appassionato di cinema e laureato in teoria e analisi del linguaggio cinematografico.

Durante il primo incontro, gli spettatori hanno potuto vedere e poi confrontarsi con il film di Steven Spielberg Ready player one, in cui i protagonisti si ritrovano in un futuro distopico in cui l’inquinamento e la sovrappopolazione hanno rovinato irrimediabilmente il pianeta, rendendolo marcio e decadente, i protagonisti quindi, per sfuggire da ciò, si immergono in una sorta di realtà virtuale chiamata Oasis.

Il curatore ha motivato così la sua scelta della rassegna: “Per riflettere insieme su un futuro che non sembra più così lontano nel tempo… e anche per divertirci un po’ con la fantascienza.”

Di seguito i prossimi incontri, che si svolgono sempre il mercoledì sera:

– 8 novembre: Battle Royal di Kinji Fukasaku

– 22 novembre: Gattaca di Andrew Niccol

– 6 dicembre: Snowpiercer di Bong Joon-ho

– 22 dicembre: Demolition man di Marco Brambilla

– 27 dicembre: Atto di forza di Paul Verhoeven

L’ingresso sarà gratuito per i tesserati, tessera che è possibile fare in loco al costo di 5 euro.

