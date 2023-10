COGLIATE – Grazie ad un’ottima collaborazione tra Comune e associazioni territoriali, anche quest’anno ci sarà l‘Hallowfest, che l’anno scorso ha riscosso enorme successo.

L’appuntamento sarà per la serata del 31 ottobre, ci saranno: street food, musica, streghe, ragnatele, fantasmi, mostri, giochi, intrattenimento vario per bambini, ed un mostruoso percorso di Hallowest, al quale seguirà uno spettacolo a sorpresa.

Ci saranno anche eventi speciali nelle attività commerciali del paese, con i negozi che addobberanno le loro vetrine, per vincere il premio del pubblico. Si comincerà alle 18 in Piazza Giovanni XXIII (area pedonale) con l’apertura del mercatino, e dalle 19.15 gli eventi organizzati in collaborazione con Ecolandia Aps, Gvc Cogliate, l’associazione Elena e i cavalli Onlus, Team Diamante, Associazione commercianti Cogliate e Comitato Maria Letizia Verga.

L’appuntamento di maggior spicco sarà il percorso di Hallowest, per il quale è obbligatoria la prenotazione del ticket di ingresso tramite il sito www.hallowest.it, Il percorso sarà visitabile dalle 19.15 alle 22.15, la partenza sarà da Parco di Via De Gasperi.

Sull’evento, pubblicato sui social è possibile rimanere costantemente aggiornati sulle proposte e le attività che verranno man mano annunciate.

(Foto: Hallowfest dello scorso anno)

