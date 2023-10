SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo le riflessioni dell’ex assessore Maria Assunta Miglino in merito all’incontro organizzato sabato pomeriggio in Villa Gianetti:

“Ieri la Villa Gianetti non è riuscita ad accogliere tutti. Vorrei di cuore ringraziare i presenti in sala per il nostro incontro “68 e dintorni”, ma soprattutto vorrei esprimere mortificazione nei confronti delle tante persone che non sono riuscite a entrare e sono dovute andar via.

Ringrazio questi ultimi per la fiducia che mi avevano accordato venendo. Esprimo tutto il mio rammarico per non essere riuscita ad accoglierli così come avrei voluto. Un grazie va anche a coloro che, presenti perché quegli anni li hanno vissuti, hanno voluto lasciare una testimonianza e mi scuso con quanti, volendo lasciarla, non hanno trovato il tempo necessario per farlo. Grazie anche ai tanti giovani presenti che hanno scoperto “mondi sconosciuti” – così mi ha scritto un ragazzo in un messaggio, tra i tanti ricevuti – e questo la dice lunga sulla voglia di conoscere e di capire che mostrano sempre i nostri giovani, se stimolati. La serata di ieri la dice lunga anche sulla voglia di partecipare che i saronnesi hanno alle iniziative proposte dalle associazioni cittadine, che ringrazio. Potremmo riproporre in un’altra serata forse, o forse potremmo pensare agli anni ’70…Tutto ciò che viviamo l’abbiamo, in tempi e modi diversi, già vissuto e conosciuto. Il nostro compito è riflettere su quello che è accaduto, vederlo anche sotto un’altra luce, ma non dimenticarlo.

Non possiamo lasciare in un angolo la storia e i fatti che ci hanno preceduto.

Lo dobbiamo alle generazioni future e a noi stessi che forse eravamo troppo piccoli o troppo impreparati per comprendere a fondo.

Grazie infine ai miei relatori che spero vorranno continuare a condividere progetti con me. Grazie all’amministrazione per il patrocinio concesso.

La prossima volta penseremo a uno spazio più grande. Grazie.

Grazie infine a Piero da Saronno, a Edio Bision e ad Agostino Castelnovo. Grazie ad Arcadia, Culturalmente & Musicalmente e alle Stanze della Musica”.

Foto di Edio Bison

